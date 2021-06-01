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Літо почалося дощами і прохолодою, але попереду - потепління

Вівторок, 1 червня 2021, 13:30
Літо почалося дощами і прохолодою, але попереду - потепління

Найближчої доби в Україні збережеться прохолодна погода, погоду з дощами в більшості областей, крім західних, буде визначати циклон над Азовським морем.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: У південних, східних і центральних областях в середу дощі, грози, вранці, вдень у Запорізькій, Донецькій, Луганській, місцями в Херсонській та Харківській областях значні дощі.

На решті території - без опадів, лише в північних областях вночі місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-13°, вдень 14-19°.

У Києві 2 червня вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 15-17°.

У четвер в південній частині, східних та центральних (крім Вінницької) областях дощі, окремі грози, вночі в південно-східній частині місцями значні дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер північний і північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних і південно-східних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-13°, вдень 13-19°.

У столиці 3 червня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 17-19°.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує потепління з 4 червня.

Пряма мова: "Потепліє з п‘ятниці, наступний тиждень також нарешті буде приязнішим, до +20, +25 градусів".

Додатково: 1 червня на 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 17-23°, в Дніпрі в межах Києва 17°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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