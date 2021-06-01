Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОПУ анонсували зміни деяких глав ОДА

Вівторок, 1 червня 2021, 13:53
В ОПУ анонсували зміни деяких глав ОДА

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що найближчим часом влада змінить голів облдержадміністрацій в деяких областях, оскільки "є проблеми".

Джерело: Тимошенко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тимошенка: "Ми справді змінили велику кількість голів адміністрацій, десь, не сперечаюся, промахнулися…

Одразу скажу - будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки що рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки що шукаємо кандидатів".

Нагадаємо: У травні президент Володимир Зеленський пригрозив звільненням головам ОДА, які притримують надбавки лікарям.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийОфіс президентакадри
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Зеленський
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Президент посмертно присвоїв звання Героя понад 40 захисникам
Зеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: