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В ОПУ анонсували зміни деяких глав ОДА

Вівторок, 1 червня 2021, 13:53

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що найближчим часом влада змінить голів облдержадміністрацій в деяких областях, оскільки "є проблеми".

Джерело: Тимошенко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тимошенка: "Ми справді змінили велику кількість голів адміністрацій, десь, не сперечаюся, промахнулися…

Одразу скажу - будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки що рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки що шукаємо кандидатів".

Нагадаємо: У травні президент Володимир Зеленський пригрозив звільненням головам ОДА, які притримують надбавки лікарям.

Теми: ЗеленськийОфіс президентакадри


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