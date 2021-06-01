В ОПУ анонсували зміни деяких глав ОДА

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що найближчим часом влада змінить голів облдержадміністрацій в деяких областях, оскільки "є проблеми".

Джерело: Тимошенко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тимошенка: "Ми справді змінили велику кількість голів адміністрацій, десь, не сперечаюся, промахнулися…

Одразу скажу - будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки що рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки що шукаємо кандидатів".

Нагадаємо: У травні президент Володимир Зеленський пригрозив звільненням головам ОДА, які притримують надбавки лікарям.