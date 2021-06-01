Чубаров назвав нікчемним вирок окупантів і оскаржить його в ЄСПЛ

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав "юридично нікчемним" заочний тюремний вирок так званого "Верховного суду" окупованого Росією Криму і пообіцяв оскаржити його в Європейському суді з прав людини.

Джерело: Чубаров в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії

Пряма мова: "Зрозуміло, що це рішення юридично нікчемне, оскільки воно ухвалене російським окупаційним судом. Всі ті люди, які ініціювали і фабрикували цю справу, а також ті, хто оголошував рішення сьогодні – реальні злочинці, їх всіх наздожене відповідна кара".

Деталі: "Суд" у Сімферополі 1 червня призначив Чубарову покарання у вигляді 6 років в'язниці і 200 тисяч рублів штрафу за звинуваченням в "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

За його словами, рішення суду буде оскаржене в Європейському суді з прав людини "після проходження всіх російських судових інстанцій". "Ми очікуємо від подальших процедур, в тому числі і з Європейським судом із прав людини, остаточного з’ясування всіх деталей оформлення цієї незаконної справи, проведення незаконних слідчих заходів, а також виявлення всіх причетних до цього злочину проти мене, щоб при можливості всі понесли відповідне покарання", – сказав Чубаров.

Також голова Меджлісу прокоментував можливий запит Росії в Інтерпол для його видачі російській владі. "Такі прецеденти були, Росія неодноразово намагалася домогтися мого видворення з нашої території на нашу ж територію, тільки тимчасово окуповану Росією. Але Інтерпол відмовляв, і якщо знову буде звернення Росії, не сумніваюся, що Інтерпол знову в цьому їй відмовить", – вважає Чубаров.

Передісторія: Так званий суд окупованого Криму "засудив" до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу та виправних робіт голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за нібито "організацію масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

Того дня, коли Росія вже почала окупацію Криму, на півострові відбувся багатотисячний мітинг кримських татар та проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України. Чубаров був серед тих, хто вийшов під будівлю кримського парламенту.