Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МЗС Німеччини: поставки зброї не допоможуть завершити війну на Донбасі

Вівторок, 1 червня 2021, 16:46

Німеччина у вівторок відхилила заклики до поставок зброї Києву після того, як президент України Володимир Зеленський закликав Берлін підтримати Україну штурмовими гвинтівками, радіоустаткуванням і бронетехнікою.

Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я переконаний, що конфлікт (на сході України) може бути вирішений тільки політичними засобами", - сказав Маас.

"Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть", - додав він.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що хоче,  щоб Німеччина підтримала Україну поставками зброї.

За його словами, Україні потрібні ракетні катери, патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіообладнання та броньована військова техніка.

"Габек це розуміє", - сказав Зеленський, маючи на увазі заяву співголови "Зелених" Роберта Габека, який виступав за поставку в країну "оборонної зброї" після візиту в Україну.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, коментуючи висловлювання Габека, заявив, що ФРН залишається вірна принципу заборони на поставки озброєння в регіони, де ведеться війна.

Теми: НімеччинаДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 1 червня: заборона пластикових пакетів, інтерв’ю Зеленського

Стала відома заявка збірної на Євро-2020

У Кремлі кажуть, що не будуть відмовлятись від транзиту газу через Україну

Вакцину CoronaVac схвалила ВООЗ: саме її найбільше в Україні

Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для туристів з України

СБУ затримала ще двох "ворів у законі" з санкційного списку РНБО

Усі новини...
Німеччина
Президент виступив за поставки німецької зброї в Україну
Меркель і Макрон наголосили на важливості "Нормандського формату"
Понад 40% жителів Німеччини отримали перше щеплення від COVID
Останні новини
23:14
Лукашенко не проти, щоб "представники" ОРЛО допитали Протасевича
22:42
КМУ перепризначив членів наглядової ради "Нафтогазу" з імовірним порушенням закону – експерт
22:28
Вакциновані CoronaVac отримають міжнародне свідоцтво про щеплення – Ляшко
22:01
Новини економіки: Бюджетна декларація, економічна ситуація, пластикові пакети
21:40
Санкції США щодо "Північного потоку-2" можуть відновити – Зеркаль
21:24
Новини 1 червня: заборона пластикових пакетів, інтерв’ю Зеленського
21:22
З 1 червня 700 тисяч працюючих пенсіонерів отримають перерахунок пенсій
20:58
Парламент Чехії проголосує за вотум недовіри уряду
20:43
Відновлення роботи номінаційного комітету: Кабмін додав посаду для представника ЄС
20:38
Стала відома заявка збірної на Євро-2020
Усі новини...