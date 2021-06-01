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Окупанти тричі обстрілювали позиції ЗСУ

Вівторок, 1 червня 2021, 17:50

З початку доби 1 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції наших воїнів. Під час першого обстрілу ворог застосовував міномети 82-го калібру. Під час другого – станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї".

Деталі: Повідомляється, що бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Також протягом дня піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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