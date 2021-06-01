Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС готує санкції проти "Белавіа" і чиновників авіаслужб Білорусі - ЗМІ

Вівторок, 1 червня 2021, 18:13

Європейський союз готує санкції проти національної авіакомпанії Білорусі та близько десятка вищих посадових осіб білоруської авіації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Очікується, що в список увійдуть високопоставлені чиновники міністерств оборони та транспорту Білорусі, військові з ВПС, високопоставлений чиновник мінського аеропорту і високопоставлений чиновник цивільної авіації.

До чорного списку і заборону на ведення бізнесу з ЄС потрапить ще одне державне підприємство з авіаційного сектора.

Пропоновані заморожування активів і заборони на поїздки є частиною пакета нових санкцій щодо Білорусі з боку країн ЄС через вимушену посадку літака Ryanair в Мінську і арешту журналіста Романа Протасевича і його подруги.

Посли ЄС вже в п'ятницю можуть попередньо схвалити заборону на польоти та посадку на території ЄС білоруським авіакомпаніям, що дозволить міністрам ЄС офіційно затвердити рішення пізніше в цьому місяці.

Уряди ЄС також готують секторальні санкції, які можуть торкнутися продажу облігацій, нафтового сектору та експорту калійних добрив.

За словами дипломатів, до введення таких економічних санкцій блок, як очікується, до 21 червня, коли зустрінуться міністри закордонних справ ЄС, погодить менший список санкцій щодо фізичних і двох юридичних осіб в якості швидкої проміжної відповіді.

"Все держави ЄС згодні з таким підходом", - сказав один дипломат. Другий дипломат сказав, що це буде "чітким сигналом для Лукашенка, що його дії небезпечні та неприйнятні".

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

Читайте також - Прибуткові санкції: як торгова війна України та Білорусі зіграла на руку лобістам

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

Теми: БілорусьсанкціїавіаЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 1 червня: заборона пластикових пакетів, інтерв’ю Зеленського

Стала відома заявка збірної на Євро-2020

У Кремлі кажуть, що не будуть відмовлятись від транзиту газу через Україну

Вакцину CoronaVac схвалила ВООЗ: саме її найбільше в Україні

Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для туристів з України

СБУ затримала ще двох "ворів у законі" з санкційного списку РНБО

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко попросив Путіна допомогти дістатися в Крим літаком
Політв'язень намагався себе вбити під час суду в Мінську
У Білорусі заявили, що на "фініші" узгодження інтеграції з Росією
Останні новини
22:01
Новини економіки: Бюджетна декларація, економічна ситуація, пластикові пакети
21:40
Санкції США щодо "Північного потоку-2" ще можутить відновитися – Зеркаль
21:24
Новини 1 червня: заборона пластикових пакетів, інтерв’ю Зеленського
21:22
З 1 червня 700 тисяч працюючих пенсіонерів отримають перерахунок пенсій
20:58
Парламент Чехії проголосує за вотум недовіри уряду
20:43
Відновлення роботи номінаційного комітету: Кабмін додав посаду для представника ЄС
20:38
Стала відома заявка збірної на Євро-2020
20:16
Зеркаль розповіла про можливого посла України в ЄС і затримку з його призначенням
20:12
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась до долара
20:04
У Словаччині почалася онлайн-реєстрація для вакцинації "Спутником V"
Усі новини...