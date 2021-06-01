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ЄС готує санкції проти "Белавіа" і чиновників авіаслужб Білорусі - ЗМІ

Вівторок, 1 червня 2021, 18:13
ЄС готує санкції проти Белавіа і чиновників авіаслужб Білорусі - ЗМІ

Європейський союз готує санкції проти національної авіакомпанії Білорусі та близько десятка вищих посадових осіб білоруської авіації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Очікується, що в список увійдуть високопоставлені чиновники міністерств оборони та транспорту Білорусі, військові з ВПС, високопоставлений чиновник мінського аеропорту і високопоставлений чиновник цивільної авіації.

До чорного списку і заборону на ведення бізнесу з ЄС потрапить ще одне державне підприємство з авіаційного сектора.

Пропоновані заморожування активів і заборони на поїздки є частиною пакета нових санкцій щодо Білорусі з боку країн ЄС через вимушену посадку літака Ryanair в Мінську і арешту журналіста Романа Протасевича і його подруги.

Посли ЄС вже в п'ятницю можуть попередньо схвалити заборону на польоти та посадку на території ЄС білоруським авіакомпаніям, що дозволить міністрам ЄС офіційно затвердити рішення пізніше в цьому місяці.

Уряди ЄС також готують секторальні санкції, які можуть торкнутися продажу облігацій, нафтового сектору та експорту калійних добрив.

За словами дипломатів, до введення таких економічних санкцій блок, як очікується, до 21 червня, коли зустрінуться міністри закордонних справ ЄС, погодить менший список санкцій щодо фізичних і двох юридичних осіб в якості швидкої проміжної відповіді.

"Все держави ЄС згодні з таким підходом", - сказав один дипломат. Другий дипломат сказав, що це буде "чітким сигналом для Лукашенка, що його дії небезпечні та неприйнятні".

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

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Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

Теми: БілорусьсанкціїавіаЄС
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