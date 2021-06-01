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Зеркаль розповіла про можливого посла України в ЄС і затримку з його призначенням

Вівторок, 1 червня 2021, 20:16

Колишня заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла, що ймовірним послом України в ЄС може стати експосол у Нідерландах Всеволод Ченцов, однак указ про його призначення затримується.

Про це Зеркаль розповіла у відеоінтерв’ю "Європейській правді".

"Дуже шкода, що у нас ще немає посла в Європейському Союзі. Ми всі сподівалися, що Всеволод Ченцов стане послом в Європейському Союзі і зможе балансувати якось цей напрямок, але наразі вже два місяці як затримка указу (про призначення – Ред.) незважаючи на наявність агреману", - зазначила колишня заступниця глави МЗС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив голову представництва України при Європейському Союзі Миколу  Точицького 6 квітня. Точицький займав посаду голови представництва у ЄС із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі. 

Того ж дня Зеленський звільнив посла у Нідерландах Всеволода Ченцова. Він був призначений послом в Нідерландах у березні 2017 року.

Дивіться повне відеоінтерв’ю Олени Зеркаль на YouTube-каналі "Європейської правди": Зеркаль про США, газ, російські гроші, Північний потік-2 та українську владу.

Теми: ЄС


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