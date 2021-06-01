Новини 1 червня: заборона пластикових пакетів, інтерв’ю Зеленського
В Україні заборонять розповсюджувати пластикові пакети, Зеленський виступив за поставки німецької зброї в Україну – актуальні новини 1 червня.
Про пластикові пакети
Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування — у компаній є 9 місяців на адаптацію.
Про інтерв’ю Зеленського
Президент Володимир Зеленський хоче, щоб Німеччина підтримала Україну поставками зброї.
"Німеччина не надала нам жодної військової допомоги, але вона могла б це зробити", – сказав він.
Також Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.
Президент пропонує створити новий формат переговорів за участю Євросоюзу і США, який включатиме питання Донбасу, Криму та "Північного потоку-2".
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