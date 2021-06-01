Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що ситуація із примусовою посадкою у Мінську літака авіакомпанії Ryanair має всі ознаки операції спецслужб Росії.

Джерело: РНБО у Facebook

Дослівно: "Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу", - сказав Секретар РНБО України, додавши, що захоплення літака Ryanair у Білорусі "має всі ознаки операції російських спецслужб".

Деталі: Відповідну заяву Данілов зробив під час зустрічі із Головним радником Президента Литовської Республіки з питань національної безпеки Даріусом Кулєшюсом.

Там сторони обговорили ситуацію в регіоні, зокрема і загострення небезпеки на тлі військових навчань Росії.

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