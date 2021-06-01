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Операція із літаком Ryanair має ознаки причетності спецслужб РФ – Данілов 

Вівторок, 1 червня 2021, 23:48
Операція із літаком Ryanair має ознаки причетності спецслужб РФ – Данілов 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що ситуація із примусовою посадкою у Мінську літака авіакомпанії Ryanair має всі ознаки операції спецслужб Росії.

Джерело: РНБО у Facebook

Дослівно: "Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу", - сказав Секретар РНБО України, додавши, що захоплення літака Ryanair у Білорусі "має всі ознаки операції російських спецслужб".

Деталі: Відповідну заяву Данілов зробив під час зустрічі із Головним радником Президента Литовської Республіки з питань національної безпеки Даріусом Кулєшюсом. 

Там сторони обговорили ситуацію в регіоні, зокрема і загострення небезпеки на тлі військових навчань Росії. 

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

Українська правда

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Теми: авіаБілорусьДанілов
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