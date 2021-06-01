Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ситуація із літаком Ryanair має ознаки спецслужб РФ – Данілов 

Вівторок, 1 червня 2021, 23:48

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що ситуація із примусовою посадкою у Мінську літака авіакомпанії Ryanair має всі ознаки операції спецслужб Росії.

Джерело: РНБО у Facebook

Дослівно: "Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу", - сказав Секретар РНБО України, додавши, що захоплення літака Ryanair у Білорусі "має всі ознаки операції російських спецслужб".

Деталі: Відповідну заяву Данілов зробив під час зустрічі із Головним радником Президента Литовської Республіки з питань національної безпеки Даріусом Кулєшюсом. 

Там сторони обговорили ситуацію в регіоні, зокрема і загострення небезпеки на тлі військових навчань Росії. 

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

Українська правда
Теми: авіаБілорусьДанілов


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Республіканці Конгресу США вимагають негайних санкцій проти "Північного потоку-2"

Вакциновані CoronaVac отримають міжнародне свідоцтво про щеплення – Ляшко

Новини 1 червня: заборона пластикових пакетів, інтерв’ю Зеленського

Стала відома заявка збірної на Євро-2020

У Кремлі кажуть, що не будуть відмовлятись від транзиту газу через Україну

Вакцину CoronaVac схвалила ВООЗ: саме її найбільше в Україні

Усі новини...
авіа
ЄС готує санкції проти "Белавіа" і чиновників авіаслужб Білорусі - ЗМІ
Росія збільшує кількість польотів у Білорусь та інші країни
Кіпр закрив свій повітряний простір для літаків з Білорусі
Останні новини
05:40
Пентагон запланував на військову розвідку понад $20 мільярдів
04:42
Канада дозволяє "змішувати" COVID-вакцини при першому і другому щепленнях
03:57
У кібератаці на найбільшу у світі компанію-постачальника м'яса підозрюють російських хакерів
03:08
У РФ затримали ексдепутата Гудкова – росЗМІ
02:30
У США кількість введених доз ковід-вакцин наближається до 300 мільйонів
01:59
НАТО займається пошуком місця для навчання військових за межами Афганістану
01:15
У Нігерії бойовики вимагають викуп за викрадених учнів – ЗМІ
00:58
Республіканці Конгресу США вимагають негайних санкцій проти "Північного потоку-2"
00:33
Естонія скасовує обов’язкове носіння масок
23:48
Ситуація із літаком Ryanair має ознаки спецслужб РФ – Данілов 
Усі новини...