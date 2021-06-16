США та ЄС: Незалежні експерти важливі для успіху судової реформи в України

Посольство США і делегація ЄС в Україні наголосили на важливості залучення незалежних експертів до відбіркових комісій, які обирають посадовців для судової системи та антикорупційних органів України, для успішної реформи судової влади в Україні.

Джерело: спільна заява посольства США та делегації ЄС в Україні на сайті американського посольства

Дослівно: "Ми вважаємо, що незалежні експерти у складі відбіркових комісій дадуть змогу досягти змін, що стануть найбільш фундаментальним оновленням судової влади України за часи незалежності країни.

Залучення незалежних експертів відповідає міжнародним стандартам: їх роль є тимчасовою (але вирішальною) і виправдана надзвичайними обставинами історичного шансу, отриманого Україною, зробити рішучий крок до свого призначення як сучасної європейської держави".

Деталі: Дипмісії завили, що підтримують керівництво України і просять його діяти з політичною мужністю. Зокрема, при розмірковуванні над майбутнім, закликають "подумати про прагнення українського народу", який вимагав реформ під час Революції гідності й голосував за них "знов і знов на виборах".

У заяві наголошується, що ніхто не ставить під сумнів нелегко здобуті досягнення України за останні 7 років, особливо створення незалежних антикорупційних установ.

Водночас підкреслюється, що країна "повинна консолідувати ці реформи в той час, коли олігархи та корисливі інтереси намагаються знищити ці інститути, закони та інші досягнення, що послаблюють їхній політичний та економічний контроль над Україною".

Посольство США та делегація ЄС в Україні вважають, що наразі однією з найважливіших передумов успіху цих реформ є роль незалежних експертів, призначених міжнародними партнерами України, в комісіях, які вибирають та перевіряють посадовців для судової системи й антикорупційних установ.

Адже самі ці органи "мають величезну вагу у визначенні майбутнього України" – чи держава залишиться "під впливом потужних інтересів, що використовують свої ресурси для захисту від правосуддя", чи стане такою, де "всі мають право на рівний захист перед законом".

За умови участі незалежних експертів ці комісії гарантуватимуть, що на посади майбутніх суддів України, спеціального антикорупційного прокурора та директора НАБУ – які притягуватимуть до відповідальності корупціонерів, – будуть вибрані кандидати з найвищою професійною компетентністю й доброчесністю, які відіграють важливу роль у формуванні долі України.

У заяві підкреслюється, що незалежні експерти

загрожують тим, хто виграє від існуючої системи та прагне зберегти контроль над важелями влади в Україні,

вони "служать українському народу, а не корисливим інтересам, які прагнуть його контролювати",

і забезпечують прийняття рішень на основі заслуг, а не політичної мотивації.

Дипмісії також зазначили, що поточні законопроєкти, в тому числі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, які зараз перебувають у парламенті, до другого читання повинні бути узгоджені з рекомендаціями Венеціанської комісії, яка також підкреслювала важливість незалежних експертів.

Посольство США та делегація ЄС в Україні нагадали, що Україна вже застосовувала цей інноваційний механізм при відборі кандидатів до Вищого антикорупційного суду, а потім Національного агентства з питань запобігання корупції.

Наголошується, що відбір цей був "надзвичайно успішним", бо, попри "постійні атаки на ці органи", вони отримують "вищу суспільну довіру як результат своєї незалежності".