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У Нігерії бойовики вимагають викуп за викрадених учнів – ЗМІ

Середа, 2 червня 2021, 01:15
У Нігерії бойовики вимагають викуп за викрадених учнів – ЗМІ

У місті Тегина в Нігерії бойовики вимагають викуп за звільнення викрадених школярів.

Джерело: Vanguard, Укрінформ

Деталі: За словами директора школи Альхаджі Абубакара Альхасана, викрадачі вимагають заплатити за звільнення школярів 110 млн найр (близько 270 тисяч доларів).

Директор наголосив, що негайно передав інформацію про вимоги бандитів владі штату Нігер.

Як зазначається, місцевий уряд раніше заявив, що не платитиме викуп за викрадених дітей, тож мешканці штату стали самі збирати кошти, аби визволити школярів.

Що передувало: Бойовики викрали учнів ісламської школи в місті Тегина в Нігерії - мова йде щонайменше про 150 осіб.

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