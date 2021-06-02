Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Нігерії бойовики вимагають викуп за викрадених учнів – ЗМІ

Середа, 2 червня 2021, 01:15

У місті Тегина в Нігерії бойовики вимагають викуп за звільнення викрадених школярів.

Джерело: Vanguard, Укрінформ

Деталі: За словами директора школи Альхаджі Абубакара Альхасана, викрадачі вимагають заплатити за звільнення школярів 110 млн найр (близько 270 тисяч доларів).

Директор наголосив, що негайно передав інформацію про вимоги бандитів владі штату Нігер.

Як зазначається, місцевий уряд раніше заявив, що не платитиме викуп за викрадених дітей, тож мешканці штату стали самі збирати кошти, аби визволити школярів.

Що передувало: Бойовики викрали учнів ісламської школи в місті Тегина в Нігерії - мова йде щонайменше про 150 осіб.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна повернулася у трійку лідерів серед країн Європи за добовою смертністю від COVID

У РФ затримали ексдепутата Гудкова – росЗМІ

Республіканці Конгресу США вимагають негайних санкцій проти "Північного потоку-2"

Вакциновані CoronaVac отримають міжнародне свідоцтво про щеплення – Ляшко

Новини 1 червня: заборона пластикових пакетів, інтерв’ю Зеленського

Стала відома заявка збірної на Євро-2020

Усі новини...
Останні новини
06:55
США призупиняють оренду ділянок для видобутку нафти на Алясці
06:24
Україна повернулася у трійку лідерів серед країн Європи за добовою смертністю від COVID
05:40
Пентагон запланував на військову розвідку понад $20 мільярдів
04:42
Канада дозволяє "змішувати" COVID-вакцини при першому і другому щепленнях
03:57
У кібератаці на найбільшу у світі компанію-постачальника м'яса підозрюють російських хакерів
03:08
У РФ затримали ексдепутата Гудкова – росЗМІ
02:30
У США кількість введених доз ковід-вакцин наближається до 300 мільйонів
01:59
НАТО займається пошуком місця для навчання військових за межами Афганістану
01:15
У Нігерії бойовики вимагають викуп за викрадених учнів – ЗМІ
00:58
Республіканці Конгресу США вимагають негайних санкцій проти "Північного потоку-2"
Усі новини...