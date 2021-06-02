У США кількість введених доз ковід-вакцин наближається до 300 мільйонів

Станом на ранок вівторка у Сполучених Штатах ввели понад 296 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Джерело: Reuters із посиланням на Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC)

Деталі: Станом на ранок 1 червня у США ввели 296 404 240 доз вакцин проти COVID-19 та розподілили 366 317 045 доз.

Центр з контролю та профілактики захворювань повідомив, що 168 489 729 людей отримали принаймні одну дозу, а також 135 867 425 людей повністю вакциновані.

Підрахунок станом на 6:00 ранку вівторка CDC включає дводозові вакцини Moderna (MRNA.O) та Pfizer / BioNTech (PFE.N), а також однодозову Johnson & Johnson (JNJ.N).

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