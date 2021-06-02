Є садно на лобі – адвокат Протасевича про його можливе побиття

Адвокат затриманого в Мінську білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Інеса Оленська заявила, що під час візиту помітила у журналіста садно на лобі, але сам він заперечує побиття.

Джерело: Оленська в інтерв'ю "МК"

Пряма мова: "На лобі є невелике садно. За словами Романа, він сам собі його поставив: довго стояв, втомився і притулився лобом до стіни. Інших ушкоджень я не помітила.

Коли всюди про це (про можливе побиття Протасевича в СІЗО – ред.) говорили, починаєш сумніватися: може, так воно і є.

Сам заперечував побиття. Більше того, дивувався, що в СІЗО усіх заарештованих називають на прізвище, а до нього звертаються на ім’я і по-батькові".

Деталі: За словами Оленської, вона відвідувала Протасевича двічі – журналіст в цей час був "досить активним, балакучим, реагував на жарти".

Адвокат розповіла, що Протасевич просив передати батькам, що "у камері у нього підібралася цікава компанія" – "усі спілкуються між собою, обговорюють багато життєвих речей". Але, скільки з ним людей сидить, не повідомив.

Також, за її словами, журналіст просив передати книжки, але які саме, не сказав. Тому Оленська сама підібрала для нього кілька. Після того, як Протасевич напише заяву з приводу вибраних нею книг, йому їх доставлять просто з магазину.

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