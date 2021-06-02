У Києві за добу від COVID одужали в 9 разів більше людей, ніж захворіли

У Києві за минулу добу зафіксували 434 хворих на коронавірус, померли 5 людей, одужали 3 864 людини. Це майже в 9 разів більше.

Джерело: КМДА

Деталі: Одужань майже в 9 разів більше, ніж нових випадків захворювання.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 113, у Святошинському – 80 та в Дарницькому районі – 73 випадки.

До лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на коронавірус, а також 130 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За весь час пандемії у столиці було зареєстровано 206 871 випадок інфікування коронавірусом. Коронавірусну хворобу подолали 170 552 мешканці столиці, 5 097 хворих померли.