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Ердоган поскаржився, що напруга з США за Байдена стала більшою, ніж за Обами і Трампа

Середа, 2 червня 2021, 12:09
Фото РБК

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на майбутньому саміті НАТО розраховує у розмові з президентом США Джо Байденом обговорити напругу у відносинах між двома країнами. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News, цитуючи коментарі Ердогана в ефірі національного мовника TRT.

"На зустрічі ми піднімемо питання про те, чому у відносинах Туреччини і США настав такий напружений період", – сказав Ердоган. Він зазначив, що працював з попередніми президентами США, Бараком Обамою і Дональдом Трампом, і "такої напруги не було за жодного з них".

Серед кроків, які підлили мастила у вогонь, він пригадав визнання Байденом геноциду вірмен у 1915 році, наголосивши, що з темою мають працювати історики, а не політики. 

"Ті, хто так поводиться з Туреччиною, ризикують втратити важливого друга", – заявив Ердоган, додавши, що країна є "сильним і надійним партнером" у НАТО. 

Два інші суперечливі питання у відносинах – ставлення США до курдів та руху Фетхуллаха Гюлена, суперника Ердогана, на якого він покладає відповідальність за спробу військового перевороту у 2016 році.

"Ми надали повноцінні докази зв’язків між PKK (Робітничою партією Курдистану) та YPG/PYD (курдськими загонами самооборони у Сирії), але це ігнорується. Якщо ви наш союзник, то ви будете підтримувати нас чи цих терористів?" – заявив Ердоган.

Водночас у США, серед іншого, є питання до Туреччини у зв’язку з закупівлею російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі.  

Читайте також: Геноцид на рівні Байдена: що змінить "вірменська" заява у стосунках США та Туреччини.

  

Теми: ТуреччинаСША


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