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Луческу затримається в "Динамо" мінімум на 2 роки

Середа, 2 червня 2021, 12:51

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс і головний тренер команди Мірча Луческу погодили опцію продовження контракту з наставником до літа 2023 року.

Джерело: сайт футбольного клубу

Деталі: Відзначається, що в 2020 році румунський фахівець підписав із "Динамо" контракт за системою 2+1. У першому ж сезоні Луческу виграв з "біло-синіми" всі внутрішні трофеї - чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок України.

Минулого тижня Суркіс і Луческу відвідали фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи і під час цієї поїздки обговорили минулий сезон, плани на наступний та узгодили активацію опції продовження контракту ще на один рік. Таким чином, угода між тренером і клубом є дійсною до липня 2023 року.

Пряма мова Суркіса: "Ми повністю довіряємо Містеру і його стратегії розвитку. Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки - це тільки початок нової, переможної сторінки в історії "Динамо", і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шляху.

За рік наш клуб і команда зробили великий крок вперед і ми сподіваємося, що прогрес продовжиться. Зробивши правильний вибір рік тому, ми не сумніваємося, що і нинішнє рішення піде на користь "Динамо"".

Українська правда
Теми: футбол


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