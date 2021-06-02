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Мешканці Мінська світить 2 роки за відмову здавати квартиру помічниці прокурора

Середа, 2 червня 2021, 13:37

Прокуратура Заводського району Мінська направила до суду кримінальну справу проти жінки, яка передумала здавати квартиру помічниці прокурора.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: У липні минулого року жінка передала квартиру в оренду помічниці прокурора одного з районів Мінська і підписала з нею дворічний договір. Але після серпневих подій, коли Олександр Лукашенко оголосив себе переможцем на виборах президента країни, а силовики жорстко розганяли акції протесту, жінка передумала і зажадала від помічниці прокурора звільнити приміщення.

Прокуратура вважає, що хазяйка квартири "піддалася інформаційному впливу" і свідомо хотіла "порушити права, свободи і законні інтереси потерпілої виключно у зв'язку з її положенням".

Проти орендодавця порушено кримінальну справу за "порушення рівноправності громадян" (стаття 190 КК) і вже направлено до суду. Жінці загрожує до 2 років позбавлення волі, вона перебуває під підпискою про невиїзд.

Відповідно до Житлового кодексу Білорусі, орендодавець може розірвати договір оренди з власної ініціативи, повідомивши орендаря за місяць і пояснивши причини.

Теми: Білорусь


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