Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЧС із хокею в Латвії: на матч Росії з Білоруссю прийшов лише один уболівальник

Середа, 2 червня 2021, 14:00

На матчі Чемпіонату світу з хокею, що відбувається в Ризі, між збірними Росії та Білорусі, який відбувся 1 червня, був присутній тільки один уболівальник.

Джерело: Sports.ru, Медуза

Деталі: 1 червня було першим днем, коли влада Латвії дозволила вболівальникам бути присутніми на матчах чемпіонату. У попередні дні гри проводилися без глядачів.

Коментатор "Матч ТВ" Роман Скворцов повідомив, що на гру Росія - Білорусь було продано два квитки. На трибунах же був присутній один уболівальник.

Матч закінчився з рахунком 6:0. Завдяки перемозі Росія зайняла перше місце в своїй групі і тепер у чвертьфіналі зіграє з Канадою.

На матч між Латвією і Німеччиною, який відбувався в той же час, були присутні близько 800 уболівальників.

Передісторія:

  • Чемпіонат світу з хокею планували на період з 21 травня по 6 червня в Мінську і Ризі. Проте через масові протести, які спалахнули в Білорусі після фальсифікованих президентських виборів у серпні, почали обговорювати про перенесення частини турніру з Мінська. На початку 2021 року в Білорусі офіційно забрали право проводити ЧС, зокрема після того, як авторитетні спонсори турніру почали відмовлятися його підтримувати.
  • Нині чемпіонат проходить у Латвії. На центральній площі Риги повісили прапори всіх збірних-учасниць. Після того, як білоруський диктатор Лукашенко примусово посадив літак "Афіни-Вільнюс", щоб зняти з нього опозиційного журналіста і відправити за грати, мер Риги Мартіньш Стакіс ухвалив рішення зняти червоно-зелений прапор і підняти біло-червоно-білий на знак солідарності з білоруським народом.

Теми: спортБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗеленський на зустрічі з сенаторами США поскаржився на санкції проти РФ

Кабмін призначив нового головного санітарного лікаря України

Кабмін дозволив платити пенсії готівкою до 2023 року

Кабмін підняв граничну ціну літра бензину і дизпалива

Під час екскурсії на Львівщині загинула дитина: впала у водоспад

Волкер тепер лобіює інтереси "Північного потоку 2" – Зеркаль

Усі новини...
спорт
Уряд розподілив 800 мільйонів субвенції на розвиток спортивної інфраструктури
Румунія назвала умови в’їзду для українців на чемпіонат Європи з футболу
Іспанська команда виграла Лігу Європи
Останні новини
19:52
Печерський суд заарештував майно Шарія в Іспанії – журналіст
19:29
На український авіаринок зайде новий лоукостер з рейсами до Німеччини
19:10
Зеленський - сенаторам США: відсутні сигнали щодо членства України в НАТО посилюють Росію
19:07
Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію зареєстрували у Раді
18:58
Експерший заступник міністра економіки Кухта став радником Галущенка
18:56
Конгрес США готується змусити Байдена до санкцій проти "Північного потоку 2" - Зеркаль
18:54
Суд закрив провадження проти Приватбанку – застосував "антиколомойський" закон
18:37
Волкер: Я противник "Північного потоку 2" і не займаюсь його лобізмом
18:31
оновлено від 15:51Засідання РНБО готують на п'ятницю: розглянуть 8 питань
18:23
фотоЗеленський на зустрічі з сенаторами США поскаржився на санкції проти РФ
Усі новини...