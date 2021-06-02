ЧС із хокею в Латвії: на матч Росії з Білоруссю прийшов лише один уболівальник
Середа, 2 червня 2021, 14:00
На матчі Чемпіонату світу з хокею, що відбувається в Ризі, між збірними Росії та Білорусі, який відбувся 1 червня, був присутній тільки один уболівальник.
Деталі: 1 червня було першим днем, коли влада Латвії дозволила вболівальникам бути присутніми на матчах чемпіонату. У попередні дні гри проводилися без глядачів.
Коментатор "Матч ТВ" Роман Скворцов повідомив, що на гру Росія - Білорусь було продано два квитки. На трибунах же був присутній один уболівальник.
Матч закінчився з рахунком 6:0. Завдяки перемозі Росія зайняла перше місце в своїй групі і тепер у чвертьфіналі зіграє з Канадою.
На матч між Латвією і Німеччиною, який відбувався в той же час, були присутні близько 800 уболівальників.
Передісторія:
- Чемпіонат світу з хокею планували на період з 21 травня по 6 червня в Мінську і Ризі. Проте через масові протести, які спалахнули в Білорусі після фальсифікованих президентських виборів у серпні, почали обговорювати про перенесення частини турніру з Мінська. На початку 2021 року в Білорусі офіційно забрали право проводити ЧС, зокрема після того, як авторитетні спонсори турніру почали відмовлятися його підтримувати.
- Нині чемпіонат проходить у Латвії. На центральній площі Риги повісили прапори всіх збірних-учасниць. Після того, як білоруський диктатор Лукашенко примусово посадив літак "Афіни-Вільнюс", щоб зняти з нього опозиційного журналіста і відправити за грати, мер Риги Мартіньш Стакіс ухвалив рішення зняти червоно-зелений прапор і підняти біло-червоно-білий на знак солідарності з білоруським народом.