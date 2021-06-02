ЧС із хокею в Латвії: на матч Росії з Білоруссю прийшов лише один уболівальник

На матчі Чемпіонату світу з хокею, що відбувається в Ризі, між збірними Росії та Білорусі, який відбувся 1 червня, був присутній тільки один уболівальник.

Джерело: Sports.ru, Медуза

Деталі: 1 червня було першим днем, коли влада Латвії дозволила вболівальникам бути присутніми на матчах чемпіонату. У попередні дні гри проводилися без глядачів.

Коментатор "Матч ТВ" Роман Скворцов повідомив, що на гру Росія - Білорусь було продано два квитки. На трибунах же був присутній один уболівальник.

Матч закінчився з рахунком 6:0. Завдяки перемозі Росія зайняла перше місце в своїй групі і тепер у чвертьфіналі зіграє з Канадою.

На матч між Латвією і Німеччиною, який відбувався в той же час, були присутні близько 800 уболівальників.

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