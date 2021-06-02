Стратегічні бомбардувальники США пролетіли над усіма країнами НАТО

Американські стратегічні бомбардувальники B-52, розміщені на авіабазі в Іспанії, пролетіли над усіма європейськими країнами НАТО у супроводі винищувачів союзників на своєму шляху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Об'єднаного командування Військово-повітряними силами НАТО.

"Стоячи пліч-о-пліч під час таких повітряних операцій, ми формуємо "м'язову пам'ять", необхідну для забезпечення швидкого реагування НАТО на будь-який виклик", – сказав командувач Об'єднаних сил генерал Джефф Гарріган.

Винищувачі союзників піднялися в небо з Бельгії та Нідерландів, щоб зустріти B-52 в центральній Європі над повітряним простором Бенілюксу.

Фото з сайту ЄП

Одночасно винищувачі з Норвегії та Туреччини супроводжували інші американські літаки на крайній півночі та півдні території Альянсу, "демонструючи широту солідарності НАТО".

Різні типи винищувачів також літали з американськими бомбардувальниками через кожну країну НАТО в Європі.

"Навчання Allied Sky планувалося давно і демонструє можливості всього Альянсу та його готовність захищати територію союзників", – йдеться у заяві командування НАТО.

Минулого тижня НАТО провело великі військові навчання, в яких брали участь тисячі військових, десятки літаків та кілька військових кораблів.

Нагадаємо, російські військові вважають, що під прикриттям великих військових навчань в Україні із залученням сил НАТО Sea Breeze в країну доставлять партію сучасного озброєння.