СБУ зупинила контрабанду обладнання для військово-транспортних літаків
Контррозвідники заблокували в Миколаївській області спроби нелегально вивозити з України обладнання і прилади для військово-транспортних літаків.
Джерело: Служба безпеки України
Дослівно: "Контррозвідники СБУ на Миколаївщині заблокували спробу незаконного вивезення за кордон товарів подвійного призначення. Частину продукції ділки планували доставити в країни, які перебувають під санкціям Радбезу ООН.
Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку представники однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній. Вона спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки.
Зловмисники збиралися нелегально вивозити з України обладнання і прилади для військово-транспортних літаків".
Деталі: Правоохоронці вилучили першу заплановану до контрабанди партію обладнання.
Слідчі СБУ вже повідомили про підозру одному з учасників незаконної схеми за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.
Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин і притягнення інших осіб, причетних до оборудки.
Документування проводили під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури спільно з Державною митною службою України.