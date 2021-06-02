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СБУ зупинила контрабанду обладнання для військово-транспортних літаків

Середа, 2 червня 2021, 14:21
СБУ зупинила контрабанду обладнання для військово-транспортних літаків

Контррозвідники заблокували в Миколаївській області спроби нелегально вивозити з України обладнання і прилади для військово-транспортних літаків.

ДжерелоСлужба безпеки України

Дослівно: "Контррозвідники СБУ на Миколаївщині заблокували спробу незаконного вивезення за кордон товарів подвійного призначення. Частину продукції ділки планували доставити в країни, які перебувають під санкціям Радбезу ООН.

Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку представники однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній. Вона спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки. 

Зловмисники збиралися нелегально вивозити з України обладнання і прилади для військово-транспортних літаків".

 

Деталі: Правоохоронці вилучили першу заплановану до контрабанди партію обладнання.

Слідчі СБУ вже повідомили про підозру одному з учасників незаконної схеми за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

 

Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин і притягнення інших осіб, причетних до оборудки.

Документування проводили під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури спільно з Державною митною службою України.

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУконтрабандаМиколаївська область
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