Якщо Білорусь допустить "ЛНР" до Протасевича, ТКГ не збиратиметься в Мінську – Арестович

Якщо білоруська влада допустить до опозиціонера Романа Протасевича представників так званої "ЛНР", то Олександр Лукашенко більше не може бути посередником, а Мінськ – майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу (ТКГ).

Джерело: речник української делегації в ТКГ та радник голови Офісу президента Олексій Арестович у коментарі BBC News Україна, член делегації України у ТКГ Сергій Гармаш у Facebook

Пряма мова Арестовича: "Якщо це фактично станеться, це означатиме одне – Лукашенко більше не може бути посередником, надавати Мінськ як майданчик для перемовин".

"І та політична позиція, яку зазначив голова нашої делегації Леонід Кравчук, коли він сказав, що Мінськ не може більше бути майданчиком, перейде від політичної позиції до конкретних організаційних заходів по зміні майданчика".

"А ТКГ завжди знайде інший майданчик, навіть коли закінчаться ковідні обмеження".

Деталі: Арестович додав, що зближення Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним вже означає фактичну втрату нейтральності.

"Він став людиною, яка вже впала у залежність від Росії, як колись Янукович", - вважає він.

Інший український представник у ТКГ, журналіст Сергій Гармаш пише, що слова Лукашенка "можна розглядати як де-факто визнання його режимом маріонеткових "республік".

"Білоруський узурпатор "забув", що територія ОРДЛО є територією України? І це в Мінську – місті, в якому підписувалися так звані "Мінські угоди", що закріплюють цей постулат як основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі!" - дивується журналіст.

"Після цього у Москви практично не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі в іншу країну. Після цієї заяви Мінськ уже відкрито перестав бути нейтральним", - відзначив Гармаш.

Що передувало: 1 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що захопленого опозиційного журналіста Романа Протасевича можуть допитати "представники" терористичного угруповання "ЛНР".

Раніше засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що затриманий у Мінську білоруський журналіст Роман Протасевич працював як журналіст на Донбасі.

Передісторія: