Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Якщо Білорусь допустить "ЛНР" до Протасевича, ТКГ не збиратиметься в Мінську – Арестович

Середа, 2 червня 2021, 14:27
Якщо Білорусь допустить ЛНР до Протасевича, ТКГ не збиратиметься в Мінську – Арестович

Якщо білоруська влада допустить до опозиціонера Романа Протасевича представників так званої "ЛНР", то Олександр Лукашенко більше не може бути посередником, а Мінськ – майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу (ТКГ).

Джерело: речник української делегації в ТКГ та радник голови Офісу президента Олексій Арестович у коментарі BBC News Україна, член делегації України у ТКГ Сергій Гармаш у Facebook

Пряма мова Арестовича: "Якщо це фактично станеться, це означатиме одне – Лукашенко більше не може бути посередником, надавати Мінськ як майданчик для перемовин".

"І та політична позиція, яку зазначив голова нашої делегації Леонід Кравчук, коли він сказав, що Мінськ не може більше бути майданчиком, перейде від політичної позиції до конкретних організаційних заходів по зміні майданчика".

"А ТКГ завжди знайде інший майданчик, навіть коли закінчаться ковідні обмеження".

Деталі: Арестович додав, що зближення Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним вже означає фактичну втрату нейтральності.

"Він став людиною, яка вже впала у залежність від Росії, як колись Янукович", - вважає він.

Інший український представник у ТКГ, журналіст Сергій Гармаш пише, що слова Лукашенка "можна розглядати як де-факто визнання його режимом маріонеткових "республік".

"Білоруський узурпатор "забув", що територія ОРДЛО є територією України? І це в Мінську – місті, в якому підписувалися так звані "Мінські угоди", що закріплюють цей постулат як основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі!" - дивується журналіст.

"Після цього у Москви практично не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі в іншу країну. Після цієї заяви Мінськ уже відкрито перестав бути нейтральним", - відзначив Гармаш.

Що передувало: 1 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що захопленого опозиційного журналіста Романа Протасевича можуть допитати "представники" терористичного угруповання "ЛНР".

Раніше засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що затриманий у Мінську білоруський журналіст Роман Протасевич працював як журналіст на Донбасі.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТКГБілорусьЛНР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ТКГ
У Росії відреагували на розпуск Зеленським ТКГ: "Поставив хрест" на переговорах
Росія знову проігнорувала зустріч ТКГ на тлі загострення на Донбасі
Росія зірвала екстрене засідання ТКГ. Україна хоче запобігти провокаціям
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: