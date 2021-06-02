Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У WizzAir розкритикували обмеження польотів над Білоруссю після інциденту з рейсом Ryanair

Середа, 2 червня 2021, 14:34
У WizzAir розкритикували обмеження польотів над Білоруссю після інциденту з рейсом Ryanair

Керівник угорського лоукостера Wizz Air розкритикував рішення низки країн заборонити польоти над територією Білорусі після інциденту з літаком Ryanair, який завернули до Мінська задля арешту опозиціонера, заявивши, що такі рішення "перетворюють авіацію на іграшку у політиці".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Не думаю, що це правильна реакція. На мою думку, авіація не повинна використовуватися як інструмент політичних санкцій", - заявив Йожеф Вараді у коментарі агентству під час презентації річних результатів компанії. 

"Не сталося нічого такого, що ставило під загрозу безпеку рейсу. Не думаю, що будь-хто хоч мить перебував у небезпеці. Це політичний, а не безпековий захід", - додав він.

Вараді зазначив, що таке рішення ще більш ускладнює становище авіакомпаній, які й так у скруті через пандемію коронавірусу. За його словами, на Wizz Air це вплине несуттєво, тому що рейси, яких би це стосувалося, і так призупинені через пов’язані з пандемією обмеження.  

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.  Згодом стало відомо, що лист про нібито бомбу на борту прийшов на пошту аеропорт вже після того, як білоруські диспетчери заявили про нього пілотам літака. 

Ця подія викликала різку реакцію світу. 

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС

Законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, проте Агентство ЄС з авіаційної безпеки рекомендувало всім авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі.

Відтоді більшість сусідів Білорусі та багато інших європейських країн заборонили рейси білоруської національної авіакомпанії "Белавіа", або й транзит через своє небо. 

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Білорусь
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: