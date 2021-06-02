У WizzAir розкритикували обмеження польотів над Білоруссю після інциденту з рейсом Ryanair

Керівник угорського лоукостера Wizz Air розкритикував рішення низки країн заборонити польоти над територією Білорусі після інциденту з літаком Ryanair, який завернули до Мінська задля арешту опозиціонера, заявивши, що такі рішення "перетворюють авіацію на іграшку у політиці".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Не думаю, що це правильна реакція. На мою думку, авіація не повинна використовуватися як інструмент політичних санкцій", - заявив Йожеф Вараді у коментарі агентству під час презентації річних результатів компанії.

"Не сталося нічого такого, що ставило під загрозу безпеку рейсу. Не думаю, що будь-хто хоч мить перебував у небезпеці. Це політичний, а не безпековий захід", - додав він.

Вараді зазначив, що таке рішення ще більш ускладнює становище авіакомпаній, які й так у скруті через пандемію коронавірусу. За його словами, на Wizz Air це вплине несуттєво, тому що рейси, яких би це стосувалося, і так призупинені через пов’язані з пандемією обмеження.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. Згодом стало відомо, що лист про нібито бомбу на борту прийшов на пошту аеропорт вже після того, як білоруські диспетчери заявили про нього пілотам літака.

Ця подія викликала різку реакцію світу.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, проте Агентство ЄС з авіаційної безпеки рекомендувало всім авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі.

Відтоді більшість сусідів Білорусі та багато інших європейських країн заборонили рейси білоруської національної авіакомпанії "Белавіа", або й транзит через своє небо.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".