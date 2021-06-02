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Кабмін скасував підвищення окладу генпрокурора на 56 тисяч гривень

Середа, 2 червня 2021, 15:42
Кабмін скасував підвищення окладу генпрокурора на 56 тисяч гривень
генпрокурор Ірина Венедіктова, фото Назарія Мазилюка, УП

Кабінет міністрів за рішенням Конституційного суду скасував підвищення посадового окладу генпрокурора на більш ніж 56 тисяч гривень – до 93,6 тисяч гривень.

Джерело: рішення Кабміну в середу, передає Інтерфакс-Україна

Деталі: У зв'язку з рішенням Конституційного суду від 26 березня 2020 року, Кабмін визнав такою, що втратила силу постанову №1155 від 11 грудня 2019 року, якою уряд затвердив схему посадових окладів прокурорів Офісу генерального прокурора.

Зокрема, даним документом оклад генпрокурора був встановлений на рівні 93 тис. 648 грн (раніше 37 тис. грн), його першого заступника – 89 тис. 326 грн (раніше 34 тис. грн), заступника – 86 тис. 445 грн (раніше 32 тис. грн).

Також цим документом Кабмін надав право керівникам органів прокуратури в межах встановленого фонду оплати праці встановлювати надбавку за інтенсивність праці або за виконання особливо важливої ​​роботи в розмірі до 100% посадового окладу.

Крім того, встановлюється надбавка за виконання обов'язків тимчасово відсутнього прокурора, який перебуває на адміністративній посаді, або за вакантною адміністративною посадою – в розмірі 50% посадового окладу за посадою тимчасово відсутнього прокурора або за вакантною посадою пропорційно додаткового навантаження.

Серед іншого, передбачається надбавка до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, а також компенсація за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівОфіс генпрокурораВенедіктовагроші
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