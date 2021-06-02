Лікарка вимагала хабарі з учасників ООС за оформлення інвалідності – СБУ

Служба безпеки викрила медика Львівського обласного госпіталю ветеранів, яка вимагала хабарі з учасників АТО/ООС за оформлення інвалідності.

Джерело: СБУ, поліція Львівської області

Дослівно СБУ: "За "грошову винагороду" зловмисниця допомагала у оформленні інвалідності для учасників АТО/ООС, а у деяких випадках вимагала гроші навіть із тих осіб, які мали законні підстави на отримання інвалідності".

Деталі: На свої "послуги" зловмисниця встановила різні розцінки. Силовики задокументували, що вона оцінила зміну групи інвалідності пораненому бійцю у $8 тисяч.

Правоохоронці затримали жінку під час отримання всієї суми хабара від учасника бойових дій.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання лікарки правоохоронці виявили папки з документами бійців АТО та чорнові записи.

Затриманій готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ та обрання запобіжного заходу.

Лікарці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Правоохоронці перевіряють причетність до протиправної діяльності інших посадовців госпіталю, військового комісаріату та Медико-соціальної експертної комісії Львова.