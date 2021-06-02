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Грузин і українець у франківському СІЗО вибивали з в'язнів гроші на "общак"

Середа, 2 червня 2021, 17:21
Грузин і українець у франківському СІЗО вибивали з в'язнів гроші на общак

Уродженець Грузії та мешканець Волині у слідчому ізоляторі в Івано-Франківську примушували арештантів слідувати злодійськім традиціям. Їм повідомлено про підозру.

Джерело: Національна поліція у Facebook, Українська правда

Деталі: У поліції розповіли, що підозрювані "встановили свій авторитет серед утриманців установи та примушували їх порушувати правила перебування, надаючи перевагу "злодійським традиціям".

Оперативники встановили, що "смотрящі" вимагали кошти від арештантів, примушуючи поповнювати так званий "общак". Крім того, вони організовували постачання заборонених предметів на територію СІЗО, зокрема наркотичних засобів та психотропів.

Зокрема, поліцейські задокументували факт вимагання фігурантами 3 тисяч доларів для "общака". При цьому вони залякували ув’язненого та його родичів, погрожуючи застосувати силу у випадку відмови платити.

Їм інкримінують "вимагання" та "встановлення та поширення злочинного впливу в установі відбування покарань".

За інформацією джерел Української правди, йдеться про Івано-Франківську установу виконання покарань №12.

 

Українська правда

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Теми: в'язницякриміналІвано-Франківськ
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