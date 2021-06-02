Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Американців уже стимулюють до вакцинації безкоштовним пивом

Середа, 2 червня 2021, 17:22
Американців уже стимулюють до вакцинації безкоштовним пивом
BBC

Безкоштовне пиво від компанії Anheuser-Busch – це ще один підтримуваний Білим домом стимул для американців пройти вакцинацію проти COVID-19, щоб реалізувати "місяць дій" Джо Байдена і вакцинувати 70% дорослих громадян до 4 липня.

Джерело: "Associated Press" і CNN

Деталі: Президент США Джо Байден оголосив у середу "місяць дій", щоб до Дня незалежності 4 липня збільшити кількість вакцинованих проти коронавірусу до 70% дорослого населення. Його мета – цього літа повернути націю до стану, який був до пандемії.

Безкоштовне пиво – останній стимул у переліку бонусів за вакцинацію: серед них уже були готівка, квитки на спортивні заходи, оплачувана відпустка тощо.

Білий дім заявив, що для вакцинації і далі будуть використовувати партнерські відносини між державним і приватним секторами, щоб заохотити американців, і залучати підприємства, впливових осіб у соцмережах, коледжі, знаменитостей і громадські організації, щоб донести до громадян інформацію про переваги вакцинації та спонукати їх зробити щеплення.

Компанія "Anheuser-Busch", національний виробник пива "Budweiser", оголосила, що буде роздавати людям старше 21 років безкоштовний алкоголь, якщо країна досягне мети Байдена і 70% дорослого населення отримають хоча б одну дозу вакцини до 4 липня.

"Anheuser-Busch" надасть по 5 доларів першим 200 000 осіб, які дадуть відповідь, коли країна досягне поріг імунізації.

На сьогодні 62,8% дорослого населення США отримали хоча б одну дозу вакцини COVID-19, повністю вакциновані 133,6 мільйона чоловік.

Кількість нових щеплень знову знизилося до середнього значення нижче 600 000 на день, у порівнянні з понад 800 000 на день, коли були оголошені такі стимули, як лотереї, і з пікового значення майже 2 мільйони на день на початку квітня, коли попит на щеплення був дуже високим.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяСШАкоронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: