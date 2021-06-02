Американців уже стимулюють до вакцинації безкоштовним пивом

Безкоштовне пиво від компанії Anheuser-Busch – це ще один підтримуваний Білим домом стимул для американців пройти вакцинацію проти COVID-19, щоб реалізувати "місяць дій" Джо Байдена і вакцинувати 70% дорослих громадян до 4 липня.

Джерело: "Associated Press" і CNN

Деталі: Президент США Джо Байден оголосив у середу "місяць дій", щоб до Дня незалежності 4 липня збільшити кількість вакцинованих проти коронавірусу до 70% дорослого населення. Його мета – цього літа повернути націю до стану, який був до пандемії.

Безкоштовне пиво – останній стимул у переліку бонусів за вакцинацію: серед них уже були готівка, квитки на спортивні заходи, оплачувана відпустка тощо.

Білий дім заявив, що для вакцинації і далі будуть використовувати партнерські відносини між державним і приватним секторами, щоб заохотити американців, і залучати підприємства, впливових осіб у соцмережах, коледжі, знаменитостей і громадські організації, щоб донести до громадян інформацію про переваги вакцинації та спонукати їх зробити щеплення.

Компанія "Anheuser-Busch", національний виробник пива "Budweiser", оголосила, що буде роздавати людям старше 21 років безкоштовний алкоголь, якщо країна досягне мети Байдена і 70% дорослого населення отримають хоча б одну дозу вакцини до 4 липня.

"Anheuser-Busch" надасть по 5 доларів першим 200 000 осіб, які дадуть відповідь, коли країна досягне поріг імунізації.

На сьогодні 62,8% дорослого населення США отримали хоча б одну дозу вакцини COVID-19, повністю вакциновані 133,6 мільйона чоловік.

Кількість нових щеплень знову знизилося до середнього значення нижче 600 000 на день, у порівнянні з понад 800 000 на день, коли були оголошені такі стимули, як лотереї, і з пікового значення майже 2 мільйони на день на початку квітня, коли попит на щеплення був дуже високим.

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