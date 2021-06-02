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Зниклого в Одесі офіцера ДПСУ оголосили в розшук

Середа, 2 червня 2021, 17:36

Першого заступника командира - начальника штабу Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби Олексія Черткова, який зник 1 червня, оголосили в розшук.

Джерело: регіональне управління Морської охорони ДПСУ

Дослівно: "Як раніше повідомлялося, 1 червня в Одесі капітан першого рангу Олексій Чертков о 6:30 вийшов з дому на службу, але у розташування Одеського загону Морської охорони не прибув.

До його пошуків залучено компетентні правоохоронні органи, також у пошуку задіяні власні сили ДПСУ

На цей час офіцера оголошено у розшук, інформацію про зникнення офіцера внесено до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження".

 

Нагадаємо: Про зникнення Черткова повідомили учора, 1 червня.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаОдесарозшук


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