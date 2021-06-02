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Уряд спростив переселенцям отримання прав і реєстрацію авто

Середа, 2 червня 2021, 17:51
Уряд спростив переселенцям отримання прав і реєстрацію авто

Кабмін спростив отримання водійських прав та реєстрацію транспортних засобів для внутрішньо переміщених осіб.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Деталі: Кабмін вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Відповідні зміни передбачають, що громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб, у яких в паспорті громадянина України відсутні відомості про зареєстроване місце проживання, надано можливість отримувати посвідчення водія та допуск до керування транспортними засобами, а також здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію) та зняття з обліку транспортних засобів, користуючись довідкою ВПО.

До цього, якщо були відсутні відомості про зареєстроване місце проживання в документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або Єдиному державному демографічному реєстрі, ВПО були позбавлені такої можливості.

Українська правда

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Теми: переселенціавтоКабінет міністрів
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