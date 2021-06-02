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У РФ заявили, що загострення на Донбасі "рукотворне" й хочуть розсекретити переговори

Середа, 2 червня 2021, 18:15
У РФ заявили, що загострення на Донбасі рукотворне й хочуть розсекретити переговори

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак пояснює останні загострення ситуації на Донбасі тим, що Україні нема чого відповідати на переговорах.

Джерело: Козак в інтерв'ю телеканалу "Росія-24"у середу, повідомляє "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ось все те, загострення, яке відбулося в січні, лютому, березні, воно очевидно, що воно рукотворне, воно має свої причини і внутрішньополітичні, і зовнішньополітичні. Оскільки в тристоронньої контактній групі, в "нормандському форматі" з політичних питань врегулювання конфлікту, Україна підійшла до краю, нема чого відповісти".

Деталі: На його думку, в лютому влада України "вирішила загострити ситуацію", тоді ж почалася розмова про те, що необхідно в "нормандський формат" залучити США і Великобританію.

Козак також висловив думку, що переговори по Донбасу як у контактній групі, так і політрадників президентів країн "нормандського формату" повинні бути розсекречені.

При цьому, зазначив він, Росії досі "не вдається пробити цю позицію".

"Українська сторона займає таку, на кшталт відомої хвороби – роздвоєння особистості, позицію: з одного боку, ми за сувору конфіденційність, але варто тільки двері закрити, виходять за двері і розповідають всім, незалежно від результатів переговорів", - заявив Козак.

Він вважає, що українська сторона представляє свою інтерпретацію того, що було на переговорах.

"І свою інтерпретацію проливають на голови нещасних українських громадян, які в невіданні перебувають, що відбулося насправді, що було, про що хто говорив", - сказав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбасТКГ
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