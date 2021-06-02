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Німецькі екологи просять зупинити будівництво "Північного потоку-2" задля кліматичної перевірки

Середа, 2 червня 2021, 21:04
Німецькі екологи просять зупинити будівництво Північного потоку-2 задля кліматичної перевірки

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) звернулася в Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) в Гамбурзі з проханням з міркувань захисту клімату відкликати дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомили в середу, 2 червня, в пресслужбі DUH, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Хоча трубопровід є найбільшим проєктом, пов'язаним з вуглеводневою сировиною в Європі, його вплив на кліматичні цілі не було перевірено в ході процедури затвердження проєкту", - йдеться в обґрунтуванні.

Природоохоронна організація закликає провести відповідну перевірку і "припинити подальше будівництво трубопроводу на цей період", підкреслили в DUH.

Крім того, екологи звертають увагу на те, що ряд нових фактів про вплив на клімат і про масштаби викидів метану в газовій промисловості став відомий тільки після видачі дозволу на будівництво "Північного потоку - 2" в 2018 році, уточнює агентство dpa.

На початку травня Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) і DUH подали до адміністративного суду Гамбурга позови проти будівництва спірного газопроводу "Північний потік - 2" у виключній економічній зоні Німеччини.

На початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило заперечення екологів з приводу дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.

Станом на 31 березня укладено 2339 км (з 2460 км), або 95% газопроводу "Північний потік - 2". Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної протяжності газопроводу.

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