Новини 2 червня: санкції та "Північний потік-2", Білорусь та польоти над Україною

Зеленський: Лише США і Байден здатні зупинити добудову "Північного потоку-2", Білорусь заявила, що міжнародним рейсам "небезпечно" літати над Україною — актуальні новини 2 червня.

Про "Північний потік-2"

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер тепер працює на лобістську компанію, яка відстоює інтереси "Північного потоку-2" — про це в інтерв’ю "Європейській правді" повідомила ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль.

У коментарі "Європейській правді" Волкер заявив, що є противником "Північного потоку-2", втім підтвердив, що організація, де він працює, долучена до цього лобіювання.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією сенаторів США заявив, що зупинити добудову газопроводу "Північний потік-2" можуть тільки США та президент Джо Байден.

Конгрес США готується зобов’язати президента США Джо Байдена запровадити санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Про звернення Білорусі

Білорусь збирається звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для "оцінки правомірності рішення" країн, передусім України, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір, та водночас заявила, що міжнародним рейсам "небезпечно" літати над Україною.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Стрімінгова платформа Netflix виправила в субтитрах до російського фільму "Брат-2" переклад слова "бандерівець" з "український нацистський колаборант" на "banderite".

Російські військові вважають, що під прикриттям великих військових навчань в Україні із залученням сил НАТО Sea Breeze в країну доставлять партію сучасного озброєння.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про поступове збільшення пенсійного віку українців на один рік – до 61.

Під час екскурсії у Стрийському районі Львівської області загинув учень 6 класу — він впав у водоспад висотою близько 7 метрів. Класний керівник хлопчика отримав серцевий напад і перебуває в лікарні.

За попередню добу в Україні зафіксували 2 205 нових випадків захворювань на COVID-19, госпіталізовано – 1 262 особи; летальних випадків – 158; одужало – 9 405 осіб.