Посол заспокоїв Німеччину щодо відновлення ядерного статусу України

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що відновлення статусу ядерної держави наразі не стоїть на порядку денному в Україні.

Про це він розповів у інтерв'ю військовому журналу ".loyal", пише "Європейська правда".

У квітні Мельник в інтерв'ю Deutschlandfunk закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі, за його словами, на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.

Зараз дипломат переконує, що ця тема на порядку денному не стоїть.

"Що ж стосується відновлення статусу ядерної держави, то тут я хотів би поки заспокоїти наших німецьких друзів – на даному етапі ця тема для нас не стоїть на порядку денному", - зазначив посол в інтерв'ю.

Водночас Мельник підкреслив: більшість українців переконані, що відмова від ядерних арсеналів свого часу була фатальною помилкою.

"Сьогодні ми залишилися з порожніми руками. Тому що Росія як найпотужніша ядерна країна світу захопила військовою силою сім відсотків території України. Решта підписантів меморандуму не перешкодили цьому воєнному вторгненню. Це означає надзвичайну втрату довіри, у тому числі і для режиму нерозповсюдження ядерної зброї", - сказав Мельник.