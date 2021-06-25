Глава МЗС Британії був проти проходження есмінця біля Криму, але прем’єр дав дозвіл – ЗМІ

Глава МЗС Британії Домінік Рааб висловив занепокоєння планами міністерства оборони щодо військового корабля HMS Defender, який цього тижня пройшов водами поблизу Криму.

Про це стало відомо The Telegraph, передає "Європейська правда".

Міністр закордонних справ заздалегідь попередив, що Москва може скористатися проходженням HMS Defender через Чорне море за маршрутом, запропонованим міністром оборони Беном Уоллесом.

Джерела видання в Міноборони стверджують, що рішення було передано на Даунінг-стріт, щоб прем'єр-міністр зробив остаточне рішення. Інструкції були передані есмінцю Type-45 у понеділок.

Обговорення в уряді показують, що в запропонованій місії були визначені ризики, хоча, як стверджується, усі сторони підтримали право британського військового корабля здійснювати законний невинний прохід через море.

"Вся суперечка була між Раабом і Уоллесом, після чого питання передали до прем'єр-міністра для прийняття рішення. У понеділок Defender було направлено рішення про те, що він повинен пройти через ці води" - сказало джерело.

Співрозмовники в уряді в четвер увечері наполягали на тому, що в уряді не було розбіжностей щодо запропонованої місії, і пропозиції про протилежне були "необґрунтованими".

Джерело міністерства оборони заявило: "Ми всі одна велика щаслива сім'я". Джерело в МЗС Британії зазначило, що Домінік Рааб "підтримує право HMS Defender на невинне проходження через українські води".

Представник уряду заявив, що маршрут військового корабля був "давно спланованим і повністю відповідав міжнародному праву", додавши: "Маршрут, який було пройдено, був найбільш прямим міжнародно визнаним шляхом між Україною та Грузією".

У четвер прем’єр Борис Джонсон ухилився від підтвердження, чи дозволив він особисто подорож HMS Defender. Виступаючи перед журналістами в казармі в Олдершоті, він сказав: "Це питання міністерства оборони, але якщо ви хочете моєї думки, то цілком доречним було використання міжнародних вод".

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

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