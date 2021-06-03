ЗМІ: ЄС не включив Британію до "білого списку" для подорожей — через "індійський" COVID

ЄС відклав включення Великобританії до "білого списку" країн, з яких дозволені несуттєві поїздки в блок через побоювання з приводу зростання числа випадків, пов'язаних з варіантом "Дельта", вперше виявленим в Індії.

Джерело: дипломатичні джерела The Guardian

Деталі: Принципове рішення було ухвалене під час зустрічі послів в Брюсселі. Джерела повідомили, що статус Великобританії знову розглядатимуть 14 червня.

Як повідомляється, трохи більше 25 240 осіб мали позитивний результат тесту на COVID-19 у Великобританії за останні сім днів - на 34,7% більше, ніж на попередньому тижні. Кількість госпіталізацій збільшилася на 17,1%.

Рівень інфікування в Великобританії залишається порівняно низьким: станом на 1 червня було зареєстровано 3165 випадків. Управління національної статистики також повідомило, що кількість смертей було на найнижчому рівні за вісім місяців.

Рівень зараження Великобританії відповідає пороговому значенню для включення в список, але побоювання щодо тенденції до зростання кількості COVID-випадків, значною мірою викликаної заразним варіантом "Дельта", спонукали послів ЄС виявити обережність. Джерела повідомили, що дебати в Великобританії про те, чи слід повністю зняти обмеження 21 червня, вплинули на дебати ЄС щодо включення в білий список.

Країнам-членам рекомендується зняти обмеження на поїздки для людей, що прибувають з країн, включених в білий список ЄС, який нині складається з Ізраїлю, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду та Австралії.

За словами джерел, до списку додана Японія, де тривалий надзвичайний стан і спостерігається стійке скорочення числа нових випадків зараження.

Водночас, низка країн Європи, включаючи Грецію і Португалію, заявили, що будуть вітати британських туристів, що приїжджають на літні канікули.

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