Головні новини середи і ночі: Nord Stream 2, російські хакери

Російська кіберзлочинна група Revil стояла за атакою на JBS; Курт Волкер тепер працює на лобістську компанію, яка відстоює інтереси "Північного потоку-2" – хоча сам Волкер заявляє, що є противником газопроводу – актуальні новини 2 червня.

Про хакерів

Російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi) стояла за атакою на м’ясопереробну компанію JBS – так заявило ФБР.

Президент США Джо Байден заявив, що "розглядає" можливі заходи після того, як Білий дім пов'язав Росію з кібератакою на JBS. На питання репортера, чи вживатиме Байден заходів проти президента Росії Володимира Путіна, з яким він зустрінеться на саміті в Женеві в кінці місяця, Байден сказав: "Ми уважно вивчаємо це питання".

Про "Північний потік-2"

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер тепер працює на лобістську компанію, яка відстоює інтереси "Північного потоку-2" — про це в інтерв’ю "Європейській правді" повідомила ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль.

У коментарі "Європейській правді" Волкер заявив, що є противником "Північного потоку-2", втім підтвердив, що організація, де він працює, долучена до цього лобіювання.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією сенаторів США заявив, що зупинити добудову газопроводу "Північний потік-2" можуть тільки США та президент Джо Байден.

Конгрес США готується зобов’язати Байдена запровадити санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Про інші важливі новини

Ізраїльські опозиційні партії домовилися про формування нового уряду – це може покласти край 12-річному терміну перебування Біньяміна Нетаньягу на посаді прем'єр-міністра країни.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що виявило невелику кількість випадків міокардиту (запалення серцевого м'яза), що спостерігається в основному у молодих чоловіків, які отримали вакцину COVID-19 компанії Pfizer. Повідомляється, що існує ймовірний зв'язок між отриманням другої дози вакцини і появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років.

Комунікаційна платформа експрезидента США Дональда Трампа - From the Desk of Donald J Trump - була назавжди закрита.

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк проаналізував законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію, текст якого ще офіційно не оприлюднений, та назвав критерії, за якими визначатимуть статус олігарха. Статусу "олігарха" набуває людина, яка відповідає трьом з чотирьох критеріїв: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником монополії; підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Переможцем Міжнародної Букерівської премії цього року визнали французького письменника Девіда Діопа з книгою "Вночі вся кров чорна" (At Night All Blood is Black).

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.

Білорусь збирається звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для "оцінки правомірності рішення" країн, передусім України, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір, та водночас заявила, що міжнародним рейсам "небезпечно" літати над Україною.

Російські військові вважають, що під прикриттям великих військових навчань в Україні із залученням сил НАТО Sea Breeze в країну доставлять партію сучасного озброєння.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про поступове збільшення пенсійного віку українців на один рік – до 61.

Під час екскурсії у Стрийському районі Львівської області загинув учень 6 класу — він впав у водоспад висотою близько 7 метрів. Класний керівник хлопчика отримав серцевий напад і перебуває в лікарні.