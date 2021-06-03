Зеленський "активізував" дії щодо Донбасу: правосуддя, IP-адреси, розвідка, оборона

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях".

Джерело: указ президента від 2 червня, рішення РНБО від 2 червня 2021 року

Деталі: Рішення РНБО оприлюднено частково, без абзацу 3 підпункту 2 пункту 1.

У рішенні сказано, що його ухвалено "з метою стабілізації ситуації й активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях".

Зокрема, Кабінет міністрів має у місячний строк подати звіт про результати виконання заходів, визначених РНБО 7 грудня 2019 року.

У двомісячний строк уряд має внести до Верховної Ради законопроєкти щодо запровадження на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях "правосуддя перехідного періоду як цілісної політики держави з мирного врегулювання ситуації на цих територіях, подолання наслідків збройного конфлікту та досягнення соціальної злагоди".

У тримісячний строк Кабмін має внести зміни та продовжити до 2023 року включно термін реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру у східних регіонах України, затвердженої КМУ 13 грудня 2017 року.

Також 3 місяці дається на забезпечення функціонування системи державного іномовлення з розгалуженою інфраструктурою державних кореспондентських пунктів в Україні та за кордоном.

Кабмін і СБУ також мають опрацювати питання щодо відкликання мережевих ресурсів (ІР-адрес), які виділені у користування операторам (провайдерам) телекомунікацій, що перебувають в ОРДЛО або використовуються в інформаційній агресії Росі проти України.

У шестимісячний строк уряд має забезпечити розгортання загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 на базі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення як оператора державного мультиплекса.

Також за півроку Кабмін має забезпечити радіомовлення у середньохвильовому діапазоні, у тому числі зі спеціальним контентом, з метою покриття тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях сигналом українських радіостанцій.

Протягом 2021 року необхідно завершити облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду в ОРДЛО, розбудову їхньої інфраструктури, передбачивши створення поблизу кожного контрольного пункту гуманітарно-логістичних центрів, сервісних центрів для надання соціальних, адміністративних, банківських, медичних, поштових та інших послуг.

Цього року уряд також має вжити заходи щодо створення та належного фінансування Центру документування порушень прав людини та шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, для забезпечення ефективного моніторингу і документування порушень Росією норм міжнародного права та притягнення її до міжнародно-правової відповідальності за здійснення збройної агресії проти України.

ЗСУ мають за півроку посилити охорону й оборону десантно небезпечних ділянок українського узбережжя Чорного та Азовського морів, а також об'єктів критичної інфраструктури в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях.

СБУ та розвідки мають "забезпечити добування випереджувальної інформації щодо спроб реалізації спецслужбами іноземних держав сценаріїв дестабілізації суспільно-політичної і соціально-економічної ситуації в Україні, виявлення та припинення їх розвідувально-підривної діяльності, деструктивного інформаційного впливу, зокрема з використанням кіберпростору".