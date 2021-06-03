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COVID у Києві: за добу одужань у 7 разів більше, ніж інфікувань

Четвер, 3 червня 2021, 11:21
COVID у Києві: за добу одужань у 7 разів більше, ніж інфікувань

У Києві за добу 2 червня виявили 529 хворих на коронавірус, померли троє людей, одужали 3 794 людини.

Джерело: КМДА і дашборд РНБО

Деталі: До лікарень столиці в цю середу госпіталізували 36 хворих із коронавірусом, а також 61 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (127) і Солом’янському (126) районах, а також у Святошинському районі (63).

Серед тих, хто захворіли: 319 жінок віком від 18 до 90 років, 177 чоловіків віком від 18 до 93 років, 18 дівчаток від 3 до 16 років та 15 хлопчиків від 2 до 17 років.

Загалом за час пандемії в Києві виявили 207 835 випадків коронавірусу, подолали коронавірусну хворобу 176 250 мешканців столиці, померли 5 105 киян.

Київ є лідером за добовим приростом хворих. Загалом в Україні 2 червня зафіксували 2 581 новий випадок захворювання на COVID-19, госпіталізували 1 059 осіб, померли 102 особи, одужали 9 405 осіб.

За даними РНБО, у столиці 2 червня зроблено 3 635 щеплень проти коронавірусу першою дозою вакцини і 912 щеплень другою дозою, а загалом з 24 лютого 114 078 киянам вкололи першу дозу вакцини, а 15 749 жителів столиці вже отримали обидва щеплення.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусКиїв
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