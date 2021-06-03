На запрошення та "живою чергою": як у Києві щепитимуть зареєстрованих у "Дії"

У столиці обіцяють 5 та 6 червня продовжити вакцинацію зареєстрованих у "Дії" без запрошення у порядку "живої черги".

Джерело: КМДА

Дослівно: Минулими вихідними охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку "Дія" виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень".

Деталі: Зазначається, що вихідними 5-6 червня організують два потоки:

перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час;

другий – для тих, хто також записаний у "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку "живої черги".

Ті, кого запросили, мають показати смс-повідомлення. У випадку запізнення вони зможуть вакцинуватися лише у другому потоці.

В адміністрації наголошують, що центр вакцинації відкритий 5-6 червня з 10 до 17:30 за адресою просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

Нагадаємо: За вихідні 29-30 травня у Києві в Центрі вакцинації проти COVID-19 щепили 3467 людей.