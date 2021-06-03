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Укрзалізниця пустить ще два потяги на море

Четвер, 3 червня 2021, 12:24
Фото 1news.zp.ua

З 10 червня Укрзалізниця запустить потяги з Дніпра та Кривого Рогу до Бердянська, що на Азовському морі.

Джерело: УЗ

Дослівно: "Укрзалізниця з 10 червня відновлює курсування ще двох "морських" потягів: №472/471 Дніпро – Бердянськ та №552/551 Кривий Ріг – Бердянськ. Вони дадуть можливість оминути автозатори та комфортно дістатися курорту".

Деталі: Ці поїзди вирушатимуть по парних числах, а у зворотному напрямку – по непарних.

Відправлення з Дніпра о 22:50, прибуття до Бердянська о 08:23; відправлення з Кривого Рогу о 21:20, прибуття до Бердянська о 08:23.  

Передісторія: 

Українська правда
Теми: УкрзалізницяАзовське мореБердянськ


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