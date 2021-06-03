Поліція накрила шахрайський call-центр в офісі Миколаєва

У Миколаєві кіберполіція припинила діяльність шахрайського call-центру, правоохоронці дають поради українцям, як захиститись.

Джерело: поліція Миколаївської області

Деталі: Організувала діяльність центру 33-річна мешканка іншого регіону, а допомогу їй у підшуканні та вербовці операторів надавали двоє миколаївців.

Call-центр був розташований в одному з офісних приміщень у центрі міста. На момент проведення слідчих дій там "працювали" 30 операторів, які представлялись жертвам працівниками банку та заволодівали їхніми персональними даними.

1 червня поліцейські провели санкціонований обшук, у результаті - вилучили й направили на експертизу 102 комп'ютери, сервер та 28 мобільних телефонів.

За словами начальника відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Ганни Забєліної, якщо раніше подібні злочини вчинялись переважно з місць позбавлення волі, то в останні роки незаконні call-центри все частіше відкриваються у великих містах, маскуючи свою діяльність під інтернет-магазини, центри обслуговування клієнтів, гарячі лінії тощо.

Зазвичай схема роботи зловмисників полягала в тому, щоб оператор центру телефонував жертві та представився працівником банку, після чого, використовуючи методи соціальної інженерії, змусив довіряти та виконувати покрокові інструкції, що направлені на з’ясування у потерпілого персональних даних його банківської карти, а також паролів, що надходять в СМС-повідомленнях.

Дізнавшись ці відомості, шахраї миттєво заволодівають всіма грошима, що перебувають на рахунку жертви.

Наразі правоохоронці встановлюють остаточну кількість постраждалих та суму завданих їм збитків. Триває розслідування кримінального провадження, за статтею Кримінального кодексу "Шахрайство", за що передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Поліція дає поради як вберегтися від подібних шахраїв.

Дослівно: "Вам телефонують і під різними приводами випитують дані банківської картки, паролі? Припиніть розмову, бо втратите гроші!

За жодних умов не розкривайте ці реквізити своїх карток: банківський sms-пароль, термін дії карти, CVV – код.

Щоб захиститися від шахраїв потрібно самостійно зателефонувати до банку або звернутись до найближчого його відділення, не виконувати в банкоматі або терміналі інструкції, які вам надають телефоном.

Якщо ви піддалися шахрайській провокації та повідомили шахраям реквізити своєї картки, потрібно: негайно заблокувати вашу картку та звернутись із заявою до поліції або на електрону адресу cyberpolice.gov.ua.