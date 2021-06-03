Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Німеччині за добу вакцинували 1,2 млн громадян

Четвер, 3 червня 2021, 16:14
Фото dw.com

У Німеччині за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали майже 1,2 млн людей.

Такими є дані Інституту імені Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit.

На сьогодні у Німеччині введено 52,8 мільйона доз вакцини.

37,1 мільйона людей або 44,6% населення отримали принаймні одну дозу вакцини. 16,3 мільйона, або 19,6%, вже повністю вакциновані.

Це означає, що практично кожен п’ятий у Німеччині має повний захист від коронавірусу.

Вакцинація в Німеччині почалася в грудні 2020 року, в цей час використовуються вакцини BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

У вівторок 1 червня Німеччина вперше за пів року знизила рівень коронавірусної загрози.

Статус ризику Німеччини був знижений, оскільки загальнонаціональна семиденна захворюваність у країні становила трохи більше 35 випадків на 100 000 людей на тиждень.

З 7 червня у Німеччині хочуть почати робити щеплення від коронавірусу підліткам віком від 12 років.

Теми: Німеччинакоронавірусвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський ветуватиме свій закон, який "зіпсували" в Раді

фотоВ Україну прибули ще 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Одіозного політтехнолога РФ не пустили в Україну: прилетів із Дубая

Садового обрали головою Палати місцевих влад при президенті, Філатов – заступник

оновленоЗаконопроєкт про олігархів направлений особисто проти Порошенка – "ЄС"

Рада повернула в'язницю за брехню у деклараціях із неоднозначними поправками

Усі новини...
Німеччина
Посол України в Німеччині: "Божевільна ціль Путіна – знищити Україну"
Польоти між Німеччиною і РФ відновилися після взаємної призупинки
Берлін наполягає, що не постачатиме Україні зброю
Останні новини
20:40
Дипломат G7: Спроби Києва здолати олігархів тішать, але потрібні ключові реформи
20:33
Справу щодо третьої спроби підкупу голови Фонду держмайна скеровано до суду
20:27
Україні потрібно посилювати кордон із Білоруссю – Прикордонна служба
19:46
США оголосили про надання Україні вакцин від коронавірусу
19:45
Велику кільцеву в Києві зможуть будувати без відкритих тендерів
19:38
Послом Чехії в Україні може стати дипломат з російським шлейфом
19:31
У травні в Україні зареєстрували 33 тисячі уживаних іномарок – асоціація
19:26
Україна, Канада, Швеція і Британія висунули вимоги Ірану через збитий літак МАУ
19:23
ЄС: кримський "вирок" Чубарову є незаконним
19:03
Зеленський ветуватиме свій закон, який "зіпсували" в Раді
Усі новини...