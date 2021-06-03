Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Німеччині за добу вакцинували 1,2 млн громадян

Четвер, 3 червня 2021, 16:14
В Німеччині за добу вакцинували 1,2 млн громадян
Фото dw.com

У Німеччині за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали майже 1,2 млн людей.

Такими є дані Інституту імені Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit.

На сьогодні у Німеччині введено 52,8 мільйона доз вакцини.

37,1 мільйона людей або 44,6% населення отримали принаймні одну дозу вакцини. 16,3 мільйона, або 19,6%, вже повністю вакциновані.

Це означає, що практично кожен п’ятий у Німеччині має повний захист від коронавірусу.

Вакцинація в Німеччині почалася в грудні 2020 року, в цей час використовуються вакцини BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

У вівторок 1 червня Німеччина вперше за пів року знизила рівень коронавірусної загрози.

Статус ризику Німеччини був знижений, оскільки загальнонаціональна семиденна захворюваність у країні становила трохи більше 35 випадків на 100 000 людей на тиждень.

З 7 червня у Німеччині хочуть почати робити щеплення від коронавірусу підліткам віком від 12 років.

"Українська правда" в Threads

Теми: Німеччинакоронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Німеччина
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: