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Зеленський зізнався, що іноді будить міністрів раніше, ніж будильник

Четвер, 3 червня 2021, 16:17

Президент Володимир Зеленський розповів, що щоранку розмовляє з міністрами України, а іноді їх будить раніше, ніж будильник на телефоні.

Джерело: трансляція засідання палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницьку

Пряма мова: "Я десь о 5.30 або о 6-й ранку щодня читаю різну інформацію, важливу і не дуже. І після цього розмовляю з прем’єром, з міністрами, потрошку вони вже звикають, що ми дуже рано починаємо розмовляти, починаємо працювати. Іноді я даю свої сигнали раніше їх iPhone зранку.

Сьогодні зранку ми спілкувалися з міністром цифровізації Михайлом Федоровим і він мені сказав, що уже декілька країн замовляють у нас концепт "Дії", тому ми не завжди позаду, ми рухаємося вперед".

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийДіяКабінет міністрів


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