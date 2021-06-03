Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві обіцяють побудувати 100 кілометрів велодоріжок за рік

Четвер, 3 червня 2021, 16:46
У Києві обіцяють побудувати 100 кілометрів велодоріжок за рік

У Київській міській державній адміністрації обіцяють, що упродовж року у столиці з’явиться ще понад 100 км велоінфраструктури.

Джерело: заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Густєлєва: "На сьогодні велосипедисти Києва користуються 28 смугами для руху громадського транспорту. У 2021 році до цих вулиць плануємо додати ще шість: вулиці Лугову, Івашкевича, Братиславську, Харківське шосе, проспекти Правди та Юрія Гагаріна.

Департамент транспортної інфраструктури вже розробив нові схеми організації дорожнього руху 50 вулиць. З них погоджені та планується реалізувати найближчим часом на 20 вулицях – бульварі Вацлава Гавела, вулицях Героїв Севастополя, Набережно-Рибальська, Спаська, Прорізна, Лисенка, Гаврилишина, Шолуденка та інших".

Деталі: За його словами, роботи в столиці ведуть одночасно за трьома напрямами: створення нової велоінфраструктури у рамках робіт із реконструкції та капітального ремонту доріг, збільшення кількості із поєднаним рухом велосипедного та громадського транспорту, а також впровадження нових схем організації дорожнього руху.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївКМДАдороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: