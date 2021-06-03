У Києві обіцяють побудувати 100 кілометрів велодоріжок за рік

У Київській міській державній адміністрації обіцяють, що упродовж року у столиці з’явиться ще понад 100 км велоінфраструктури.

Джерело: заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Густєлєва: "На сьогодні велосипедисти Києва користуються 28 смугами для руху громадського транспорту. У 2021 році до цих вулиць плануємо додати ще шість: вулиці Лугову, Івашкевича, Братиславську, Харківське шосе, проспекти Правди та Юрія Гагаріна.

Департамент транспортної інфраструктури вже розробив нові схеми організації дорожнього руху 50 вулиць. З них погоджені та планується реалізувати найближчим часом на 20 вулицях – бульварі Вацлава Гавела, вулицях Героїв Севастополя, Набережно-Рибальська, Спаська, Прорізна, Лисенка, Гаврилишина, Шолуденка та інших".

Деталі: За його словами, роботи в столиці ведуть одночасно за трьома напрямами: створення нової велоінфраструктури у рамках робіт із реконструкції та капітального ремонту доріг, збільшення кількості із поєднаним рухом велосипедного та громадського транспорту, а також впровадження нових схем організації дорожнього руху.