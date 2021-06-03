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Нормандський формат потребує нових гравців і зміни місця переговорів - дипломат США

Четвер, 3 червня 2021, 17:09

Нормандський формат потребує нових гравців і зміни місця переговорів, вважає експосол США в Україні Вільям Тейлор.

Свою думку він висловив під час онлайн-заходу "Стратегія реінтеграції України для її східних регіонів" у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Йому справді потрібно більше енергії, більше оновлення. І, можливо, йому потрібні нові гравці. І, можливо, йому потрібне нове місце, нова локація, нове місто. Складно уявити, що ми повернемося в Мінськ. Хто хоче зараз летіти над територією Білорусі? Це ризиковано", - сказав Тейлор.

За його словами, в США розглядають можливість приєднання до Нормандського формату.

"Я хотів би вірити, що Сполучені Штати відіграватимуть велику роль на запрошення президента Зеленського. Все, що я можу сказати: вони розглядають це. Я думаю, це обговорювалося, коли держсекретар Блінкен був у Києві два тижні тому", - додав Тейлор.

На запитання про те, чому американська адміністрація ще не бере участі в цьому процесі, експосол зазначив, що адміністрація Байдена все ще проводить призначення на посади.

"Як я згадував, це обговорювалося, коли держсекретар Блінкен був у Києві, з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, можливо, з віцепрем'єр-міністром Резніковим", - зазначив Тейлор.

Він зауважив, що може йтися про різні формати, наприклад, про переговори США, Росії та України або про формат "нормандської четвірки", до якого приєднаються США, Велика Британія, Канада, або про "Будапештський формат".

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Теми: нормандський форматСША
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