"На вас заведена кримінальна справа": поліція попереджає про небезпечну спам-розсилку
Правоохоронці повідомляють про небезпечну спам-розсилку нібито від державних установ.
Джерело: Патрульна поліція
Дослівно: "Різко зросла кількість звернень щодо отримання електронних листів від нібито державних установ.
Наприклад, сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві kyiv2@patrol.police.gov.ua різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф.
Інформуємо, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та управління патрульної поліції у містах не надсилали. Це — атака кіберзловмисників".
Деталі: Також правоохоронці застерігають, що електронні листи зі схожим змістом (про несплачені податки, кримінальні справи тощо) можуть надходити й нібито від інших держустанов.
Така розсилка небезпечна, тому що листи містять додатки, відкриваючи які, відбувається завантаження вірусного файлу, який заражає комп'ютер.
Поліція просить бути пильними:
- дотримуйтесь інтернет-гігієни та в жодному разі не відкривайте будь-які запаролені архіви та файли, що надходять на вашу електронну пошту;
- стежте за встановленим та оновленим антивірусним програмним забезпеченням.
- звертайте увагу на електронну адресу відправника листа та перевіряйте її достовірність, оскільки спам-повідомлення відправляються з неофіційних пошт.