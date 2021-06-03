"На вас заведена кримінальна справа": поліція попереджає про небезпечну спам-розсилку

Правоохоронці повідомляють про небезпечну спам-розсилку нібито від державних установ.

Джерело: Патрульна поліція

Дослівно: "Різко зросла кількість звернень щодо отримання електронних листів від нібито державних установ.

Наприклад, сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві kyiv2@patrol.police.gov.ua різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф.

Інформуємо, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та управління патрульної поліції у містах не надсилали. Це — атака кіберзловмисників".

Деталі: Також правоохоронці застерігають, що електронні листи зі схожим змістом (про несплачені податки, кримінальні справи тощо) можуть надходити й нібито від інших держустанов.

Така розсилка небезпечна, тому що листи містять додатки, відкриваючи які, відбувається завантаження вірусного файлу, який заражає комп'ютер.

Поліція просить бути пильними: