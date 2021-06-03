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"На вас заведена кримінальна справа": поліція попереджає про небезпечну спам-розсилку

Четвер, 3 червня 2021, 18:55
ілюстрація Укрпошти

Правоохоронці повідомляють про небезпечну спам-розсилку нібито від державних установ.

Джерело: Патрульна поліція

Дослівно: "Різко зросла кількість звернень щодо отримання електронних листів від нібито державних установ.

Наприклад, сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві kyiv2@patrol.police.gov.ua різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф.

Інформуємо, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та управління патрульної поліції у містах не надсилали. Це — атака кіберзловмисників".

Деталі: Також правоохоронці застерігають, що електронні листи зі схожим змістом (про несплачені податки, кримінальні справи тощо) можуть надходити й нібито від інших держустанов.

Така розсилка небезпечна, тому що листи містять додатки, відкриваючи які, відбувається завантаження вірусного файлу, який заражає комп'ютер.

Поліція просить бути пильними:

  • дотримуйтесь інтернет-гігієни та в жодному разі не відкривайте будь-які запаролені архіви та файли, що надходять на вашу електронну пошту;
  • стежте за встановленим та оновленим антивірусним програмним забезпеченням.
  • звертайте увагу на електронну адресу відправника листа та перевіряйте її достовірність, оскільки спам-повідомлення відправляються з неофіційних пошт.

Українська правда
Теми: хакери


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