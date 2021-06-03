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Послом Чехії в Україні може стати дипломат з російським шлейфом

Четвер, 3 червня 2021, 19:38

Уряд Чехії затвердив заміну 21 посла, в тому числі нового главу посольства в Україні Петра Пірунчіка, проти призначення якого виступали українські експерти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Hospodářské noviny.

"Штаб чеської зовнішньої політики готує дипломатичний обмін, аналогів якому не було вже багато років. 21 посол був відсторонений від посади, що становить п'яту частину всіх керівників посольств", - йдеться в статті.

Уряд затвердив нових кандидатів для більшості посольств в таємному режимі, як це зазвичай і відбувається. Їх призначення ще не підписано президентом Мілошем Земаном. За інформацією видання, МЗС вже провів з ним попередні переговори за списком кандидатів.

Відповідно до джерел видання, список послів є частиною угод між окремими зацікавленими групами в уряді та канцелярії президента Чехії.

З 2015 року Пірунчик пішов працювати до адміністрації Земана, де тривалий час був аналітиком, а з 2020 року завоював таку довіру Земана, що виріс до заступника директора міжнародного департаменту. При цьому Пірунчик вів саме російський напрямок у команді чинного президента Чехії, який відомий своєю прихильністю до Путіна та євроскептицизмом.  

Видання Deník N раніше повідомило, що на початку тижня уряд схвалив звільнення посла Чехії при ООН Петра Гайдушека і посла в Австрії Івани Червенкова. За словами декількох дипломатів, Червенкова була відкликана на прохання Земана, який критикував її в 2019 році за надання йому недостовірної інформації про фінансування школи з чеською мовою навчання у Відні.

Чехія, зокрема, має намір змінити послів в Німеччині, Польщі, Словенії, Данії, Хорватії.

Обмін послами критикується опозицією. Депутат від ODS Яна Чернохова охарактеризувала цей крок як "маніпуляцію і гру з чеською дипломатією" з боку уряду, який не має повної більшості в парламенті.

"Я не можу позбутися відчуття, що це всього лише спроба в останню хвилину розставити своїх людей і зберегти прихильність президента на решту місяців терміну повноважень уряду і можливих переговорів після виборів", - сказала вона.

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Теми: Чехіядипломатичні відносини


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