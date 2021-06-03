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Новини 3 червня: законопроєкт про деолігархізацію, "податок на Google"

Четвер, 3 червня 2021, 21:38
Новини 3 червня: законопроєкт про деолігархізацію, податок на Google

Статус олігарха в Україні визначатимуть за чотирма критеріями, інтернет-гігантів зобов'яжуть сплачувати податки – актуальні новини 3 червня.

Про законопроєкт Зеленського

На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Партія "Європейська солідарність" вважає, що законопроєкт Зеленського про олігархів спрямований виключно проти колишнього президента Петра Порошенка і "жодних справжніх олігархів не обмежує".

Про "податок на Google"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету. Проєкт не стосуватиметься простого користувача соцмереж і пошукових сервісів.

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