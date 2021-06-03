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Підготовка до Євро: збірна України у товариській грі здолала Північну Ірландію

Четвер, 3 червня 2021, 22:53

Національна збірна України з футболу у товариській грі здолала команду Північної Ірландії з рахунком 1:0.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Матч пройшов у четвер 3 червня у Дніпрі.

У стартові 45 хвилин синьо-жовті мали превагу у грі та за моментами і цілком логічно повели в рахунку. На 11-й хвилині після пасу від Олександра Караваєва Олександр Зубков ударом головою відкриває рахунок у зустрічі - 1:0. Гості у першому таймі майже не турбували ворота збірної України. Гравці збірної України мали ще пару моментів, щоб збільшити рахунок. Але удари Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка були повз площину воріт.

На початку другого тайму ірландці мали нагоду відігратися, але удар головою Кейрона Брауна у чудовому сейві парирував Георгій Бущан. У відповідь у збірної України був удар Руслана Малиновського, але трохи вище воріт.

На 73-й хвилині в українців був ще один момент збільшити розрив у рахунку, але удар Ярмоленка відбив воротар ірландців. На добивання зіграв Георгій Судаков, але повз ворота пролетів м`яч. На 86-й хвилині після пасу від Ярмоленка Артем Беседін з трьох метрів не зумів переграти голкіпера Північної Ірландії. На 90-й хвилині Беседін з кількох метрів таки пробив ворота гостей, але рефері зафіксував положення поза грою.

В останньому матчі перед стартом Євро-202о збірна України 7 червня гратиме проти команду Кіпру.

Нагадаємо, що на Євро-2020 збірна України стартує 13 червня матчем проти Нідерландів.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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