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Кулеба парирував Путіну: Мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві

Середа, 30 червня 2021, 15:09

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент Росії Володимир Путін приписує Києву "зовнішнє управління" Заходом через власні амбіції вирішувати долю України. 

Джерело: коментар Кулеби у Twitter 

Пряма мова: "Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. 

Позиція президента Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих".

Цьому передувало: Президент РФ Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, бо він, мовляв, "віддав свою країну під повне зовнішнє управління" і "ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а в Вашингтоні, у Берліні і в Парижі".

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Теми: Кулеба ДмитроМЗСПутінРосіяміжнародні відносини


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