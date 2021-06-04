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Італія відкриває вакцинацію для підлітків

П'ятниця, 4 червня 2021, 00:22

Італія відкрила вакцинацію проти COVID-19 для всіх людей від 12 років – після того, як минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило вакцинацію Pfizer / BioNTech для дітей у віці від 12 до 15 років.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання зазначає, що після повільного старту через організаційних проблем і відсутності поставок програма вакцинації Італії прискорилася. За даними міністерства охорони здоров'я, ввели більше 35 млн доз, при цьому 12,4 млн людей - майже 23% населення - нині повністю вакциновані.

Нагадаємо:

  • У той час як в національному плані вакцинації Італії визначені пріоритетні групи, в кожному з 20 регіонів є свій графік вакцинації відповідно до населення і доступних доз.
  • 14 травня Італія прискорила свою кампанію з вакцинації - регіонам дали зелене світло для вакцинаціії людей у віці від 40 років всього через тиждень після того, як дав їм вказівку відкривати прийоми для людей старше 50 років.

Теми: коронавірусвакцинаціяІталія


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