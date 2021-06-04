Італія відкриває вакцинацію для підлітків
П'ятниця, 4 червня 2021, 00:22
Італія відкрила вакцинацію проти COVID-19 для всіх людей від 12 років – після того, як минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило вакцинацію Pfizer / BioNTech для дітей у віці від 12 до 15 років.
Джерело: The Guardian
Деталі: Видання зазначає, що після повільного старту через організаційних проблем і відсутності поставок програма вакцинації Італії прискорилася. За даними міністерства охорони здоров'я, ввели більше 35 млн доз, при цьому 12,4 млн людей - майже 23% населення - нині повністю вакциновані.
Нагадаємо:
- У той час як в національному плані вакцинації Італії визначені пріоритетні групи, в кожному з 20 регіонів є свій графік вакцинації відповідно до населення і доступних доз.
- 14 травня Італія прискорила свою кампанію з вакцинації - регіонам дали зелене світло для вакцинаціії людей у віці від 40 років всього через тиждень після того, як дав їм вказівку відкривати прийоми для людей старше 50 років.