Італія відкриває вакцинацію для підлітків

Італія відкрила вакцинацію проти COVID-19 для всіх людей від 12 років – після того, як минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило вакцинацію Pfizer / BioNTech для дітей у віці від 12 до 15 років.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання зазначає, що після повільного старту через організаційних проблем і відсутності поставок програма вакцинації Італії прискорилася. За даними міністерства охорони здоров'я, ввели більше 35 млн доз, при цьому 12,4 млн людей - майже 23% населення - нині повністю вакциновані.

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