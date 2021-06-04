Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Італія відкриває вакцинацію для підлітків

П'ятниця, 4 червня 2021, 00:22
Італія відкриває вакцинацію для підлітків

Італія відкрила вакцинацію проти COVID-19 для всіх людей від 12 років – після того, як минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило вакцинацію Pfizer / BioNTech для дітей у віці від 12 до 15 років.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання зазначає, що після повільного старту через організаційних проблем і відсутності поставок програма вакцинації Італії прискорилася. За даними міністерства охорони здоров'я, ввели більше 35 млн доз, при цьому 12,4 млн людей - майже 23% населення - нині повністю вакциновані.

Нагадаємо:

  • У той час як в національному плані вакцинації Італії визначені пріоритетні групи, в кожному з 20 регіонів є свій графік вакцинації відповідно до населення і доступних доз.
  • 14 травня Італія прискорила свою кампанію з вакцинації - регіонам дали зелене світло для вакцинаціії людей у віці від 40 років всього через тиждень після того, як дав їм вказівку відкривати прийоми для людей старше 50 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинаціяІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: